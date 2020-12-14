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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11719117201172111722>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:56

Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:15

  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Цифри не моніторили?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:05

Frant где цены на дачи посмотреть?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:08

  Investor_K написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Цифри не моніторили?

На Олх і Лун - ціни високі.
Але продаж немає.
Ціни реальних продаж суттєво менші.
Неначе так.
Точної інформації не маю.
Якщо отримаю - відпишусь
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:24

  Andrey2512 написав:Frant где цены на дачи посмотреть?)


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-zemelniy-uchastok-vd-vlasnika-IDO1obY.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Andrey2512 написав:Frant где цены на дачи посмотреть?)


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-zemelniy-uchastok-vd-vlasnika-IDO1obY.html
Дача передбачає не тільки ділянку
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:30

Faceless
У кого топор, у того є все. (с) Родіон Раскольніков.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:32

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Frant где цены на дачи посмотреть?)


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-zemelniy-uchastok-vd-vlasnika-IDO1obY.html

6куе за кусочек земли у чёрта на рогах где кроме э.э. нет ничего? афигенный дешевей. Помню за 8куе продавалась хата со всеми коммуникациями и асфальтированной дорогой в загальцах. тоже рядом шрт. Так там школа есть.
https://bon.ua/ru/obyavlenie/prodam-dac ... dom-089eca
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:34

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Frant где цены на дачи посмотреть?)


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-zemelniy-uchastok-vd-vlasnika-IDO1obY.html

6куе за кусочек земли у чёрта на рогах где кроме э.э. нет ничего? афигенный дешевей. Помню за 8куе продавалась хата со всеми коммуникациями и асфальтированной дорогой в загальцах. тоже рядом шрт. Так там школа есть.

я ж не буду викладати рибні місця на загал,
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.

ШРТ, е.е., колодязь, сральнік і будка в придачу до участку за 40К грн
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-sadovyy-uchastok-IDAJ0Uc.html
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 бер, 2024 16:41, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:34

vitaliiangel
Так там школа есть.

Можна працевлаштуватись.. :oops:
Hotab
 
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