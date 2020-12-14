Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
6куе за кусочек земли у чёрта на рогах где кроме э.э. нет ничего? афигенный дешевей. Помню за 8куе продавалась хата со всеми коммуникациями и асфальтированной дорогой в загальцах. тоже рядом шрт. Так там школа есть. https://bon.ua/ru/obyavlenie/prodam-dac ... dom-089eca
6куе за кусочек земли у чёрта на рогах где кроме э.э. нет ничего? афигенный дешевей. Помню за 8куе продавалась хата со всеми коммуникациями и асфальтированной дорогой в загальцах. тоже рядом шрт. Так там школа есть.
я ж не буду викладати рибні місця на загал, прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.