|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:38
flyman написав:
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел... пришёл и нагадил.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22709
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:40
vitaliiangel написав: flyman написав:
я ж не буду викладати рибні місця на загал,
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел...
Віталік часи не перевів. Не бачить що муха править заднім.. (він все робить заднім) . числом…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11579
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:41
Hotab написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
я ж не буду викладати рибні місця на загал,
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел...
Віталік часи не перевів. Не бачить що муха править заднім.. (він все робить заднім) . числом…
почему ты всё воспринимаешь всерьёз?
flyman написав:
ШРТ, е.е., колодязь, сральнік і будка в придачу до участку за 40К грн
можно тренироваться окопы рыть и жить в блиндаже. Я б взял если бы велодорожка была. На случай ЯО
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 31 бер, 2024 16:48, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22709
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:46
vitaliiangel
Ти не жартуєш, ти тупиш.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11579
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:53
Hotab написав:vitaliiangel
Ти не жартуєш, ти тупиш.
может это ты тупой, если шуток не понимаешь?
Исследователи считают, что такой «аффективный» стиль реагирования во многом определяет парадоксальные нарушения логики суждений и поступков истерических личностей при их способности в других ситуациях к адекватному, «сверхреалистичному» – вплоть до цинизма и жестокости – реагированию
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22709
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:57
vitaliiangel
Ще раз тупєнь, шутка вдалась би, якби мухав вгадав. Або у тебе примітивний йумар, так теж буває . Особливо у аутистів. Якщо для твоєї самооцінки важливо щоб я засміявся над твоїми жартами, я заради тебе можу поставити смайл.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11579
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24735
|16520835
|
Нед 31 бер, 2024 17:00
Frant
|
|1347
|5430625
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|38229
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|