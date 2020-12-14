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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11719117201172111722
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:38

  flyman написав:прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел... пришёл и нагадил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:40

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я ж не буду викладати рибні місця на загал,
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел...

Віталік часи не перевів. Не бачить що муха править заднім.. (він все робить заднім) . числом…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:41

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я ж не буду викладати рибні місця на загал,
прийде який хотаб нагадить, а мені скажуть нахіба.
как в воду смотрел...

Віталік часи не перевів. Не бачить що муха править заднім.. (він все робить заднім) . числом…

почему ты всё воспринимаешь всерьёз?
  flyman написав:ШРТ, е.е., колодязь, сральнік і будка в придачу до участку за 40К грн
можно тренироваться окопы рыть и жить в блиндаже. Я б взял если бы велодорожка была. На случай ЯО
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 16:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:46

vitaliiangel
Ти не жартуєш, ти тупиш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:53

  Hotab написав:vitaliiangel
Ти не жартуєш, ти тупиш.

может это ты тупой, если шуток не понимаешь?
Исследователи считают, что такой «аффективный» стиль реагирования во многом определяет парадоксальные нарушения логики суждений и поступков истерических личностей при их способности в других ситуациях к адекватному, «сверхреалистичному» – вплоть до цинизма и жестокости – реагированию
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:57

vitaliiangel
Ще раз тупєнь, шутка вдалась би, якби мухав вгадав. Або у тебе примітивний йумар, так теж буває . Особливо у аутистів. Якщо для твоєї самооцінки важливо щоб я засміявся над твоїми жартами, я заради тебе можу поставити смайл.
Hotab
 
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  #<1 ... 11719117201172111722
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