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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11719117201172111722
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23

  Hotab написав:vitaliiangel
Так там школа есть.

Можна працевлаштуватись.. :oops:

Психологом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:25

  Investor_K написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Так там школа есть.

Можна працевлаштуватись.. :oops:

Психологом?

Двірником. Вітальєн повинен справитись.
Робота неважка, можна обійтись без знання арифметики, закону Ома і т.п.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:41

"М'який м'ячик"©)))

  Natt написав:Интересно, как будет использоваться
Я на сусідній гілці тримаю для Вас шок-новину, а Ви щось не заходите туди? :D
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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