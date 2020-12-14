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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23
Hotab написав:vitaliiangel
Так там школа есть.
Можна працевлаштуватись..
Психологом?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:25
Investor_K написав: Hotab написав:vitaliiangel
Так там школа есть.
Можна працевлаштуватись..
Психологом?
Двірником. Вітальєн повинен справитись.
Робота неважка, можна обійтись без знання арифметики, закону Ома і т.п.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:41
Natt написав:
Интересно, как будет использоваться
Я на сусідній гілці тримаю для Вас шок-новину, а Ви щось не заходите туди? Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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