|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:46
Hotab написав:Faceless
У кого топор, у того є все. (с) Родіон Раскольніков.
10 бабок по 10 рублей...неплохие перспективы...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13593
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24740
|16521315
|
|
|1347
|5430628
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|38229
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim