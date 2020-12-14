|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:46
Hotab написав:Faceless
У кого топор, у того є все. (с) Родіон Раскольніков.
10 бабок по 10 рублей...неплохие перспективы...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13593
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 21:15
Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Коли потрібні гроші дача уходить на продаж в першу чергу.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8045
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1810 раз.
- Подякували: 2213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 21:22
Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8045
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1810 раз.
- Подякували: 2213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 21:25
UA написав: Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
это подтверждает лишь то, что у профи всё получается в своей нише, чем бы он не занимался
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 21:56
UA написав: Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
Бетон звіздить.
Однушки популярніші.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23796
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1654 раз.
- Подякували: 2534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 21:57
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
это подтверждает лишь то, что у профи всё получается в своей нише, чем бы он не занимался
Я не впевнений, що такий "профі" зможе працювати кимось, крім двірника чи сантехніка чи торговця на ринку
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23796
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1654 раз.
- Подякували: 2534 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24740
|16521523
|
|
|1347
|5430629
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|38229
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|