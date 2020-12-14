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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:46
Hotab написав:Faceless
У кого топор, у того є все. (с) Родіон Раскольніков.
10 бабок по 10 рублей...неплохие перспективы...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:15
Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Коли потрібні гроші дача уходить на продаж в першу чергу.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:22
Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:25
UA написав: Бетон написав:
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
В мене зовсім інший досвід.
это подтверждает лишь то, что у профи всё получается в своей нише, чем бы он не занимался
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:57
smdtranz написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:58
Investor_K написав: Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Цифри не моніторили?
Буча ірпінь- 300-350 тисяч
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:59
Faceless написав:
Дача передбачає не тільки ділянку
У флаймена палатка вже є - тож норм дача)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:13
cherchiltank написав: smdtranz написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
Тут хто що хоче - те й пише.
Головне - не говорити про демографію і про тупість бидляцько-селюківської влади, яка 33 роки дерибанить територію, щоб знову реалізувати проект "у вагоні Директорія, під вагоном - територія!".
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:20
cherchiltank написав: Investor_K написав: Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Цифри не моніторили?
Буча ірпінь- 300-350 тисяч
гривень?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:23
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