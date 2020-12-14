Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:40
cherchiltank написав: Investor_K написав: Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Цифри не моніторили?
Буча ірпінь- 300-350 тисяч
навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html
flyman
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:44
flyman написав: cherchiltank написав: Frant написав:
Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"
Буча ірпінь- 300-350 тисяч
гривень?
Телепень чи олух царя небесного?
Можеш міняти свій бучанський підвал на триповерховий будинок з ремонтом, гаражами, гостевим будинком в межах 30 км від Києва
Простак.
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