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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:40

навколо Києва, в 30-км зоні.

  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Цифри не моніторили?

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:44

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"


Буча ірпінь- 300-350 тисяч

гривень?

Телепень чи олух царя небесного? :mrgreen:
Можеш міняти свій бучанський підвал на триповерховий будинок з ремонтом, гаражами, гостевим будинком в межах 30 км від Києва :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Простак. :mrgreen:
Frant
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