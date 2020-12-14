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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:13

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

гривень?

так!
Міняй свій підвал з опеньками на триповерховий будинок з ремонтом!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:14

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:Цифри не моніторили?

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

Без газу, з лєпєстрічіством, вочедидь, в 1кВт і будинком під демонтаж? Шикарне вкладення
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:30

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

гривень?

Флаймен, тобі пора в Верховну раду чи в міністри!
Ти такий "розумний", ну просто капець! :mrgreen:
Зразу відчувається сільська школа + коридор!
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:14

  flyman написав:навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

лучше этот
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... UDCpW.html
капец подешевело. до полномасштабной такие по 80-100куе забирали (шютка)
газ имеется в виду баллонный
vitaliiangel
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