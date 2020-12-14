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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11721117221172311724>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:13

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

гривень?

так!
Міняй свій підвал з опеньками на триповерховий будинок з ремонтом!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:14

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:Цифри не моніторили?

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

Без газу, з лєпєстрічіством, вочедидь, в 1кВт і будинком під демонтаж? Шикарне вкладення
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:30

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Кажуть, що дачі суттєво подешевшали, навколо Києва, в 30-км зоні.
Ті, хто виїхав за кордон 2 роки назад, продають своє майно.
"За скільки дають"

Буча ірпінь- 300-350 тисяч

гривень?

Флаймен, тобі пора в Верховну раду чи в міністри!
Ти такий "розумний", ну просто капець! :mrgreen:
Зразу відчувається сільська школа + коридор!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:14

  flyman написав:навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

лучше этот
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... UDCpW.html
капец подешевело. до полномасштабной такие по 80-100куе забирали (шютка)
газ имеется в виду баллонный
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:55

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

лучше этот
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... UDCpW.html
капец подешевело. до полномасштабной такие по 80-100куе забирали (шютка)
газ имеется в виду баллонный

дача з танцплощадкою
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:00

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:навколо Києва, в 30-км зоні, Блиставиця $15K
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budinok-z-zemleyu-dacha-blya-kiva-IDUeemV.html

лучше этот
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... UDCpW.html
капец подешевело. до полномасштабной такие по 80-100куе забирали (шютка)
газ имеется в виду баллонный

дача з танцплощадкою

такие посуточно сдаются по 1000+ в день. для разных мероприятий где нужна конфиденциальность или если надо толпу 10 чел. заселить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:24

Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:37

  Frant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?

ты чего. я тяжелее самоката ничего в жизни не поднимал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:44

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?

ты чего. я тяжелее самоката ничего в жизни не поднимал.

А сумки з грошима?
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