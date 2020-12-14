Дивний перелік малих архітектурних форм для оцінки. Але, собачу будку - робив. З утепленнямFrant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дивний перелік малих архітектурних форм для оцінки. Але, собачу будку - робив. З утепленням
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:30
я тільки міняв стовпчики в дідівському д.т.: спочатку 1, а через років 5 другий, цього року думаю дах змінити, бо протікає
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:30
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нада воду зливать
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:35
вам в этом вопросе помогут специалисты с кабанчика всего от 3000
и вообще завязывайте тупой оффтоп, уровень кидстафа...
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:38
Cтремянку трьохсекційну ставиш на дно і міняєш.
По нормальному там 12В має бути.
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