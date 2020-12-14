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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:34
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Нада воду зливать
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:35
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
вам в этом вопросе помогут специалисты с кабанчика всего от 3000
и вообще завязывайте тупой оффтоп, уровень кидстафа...
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:38
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Cтремянку трьохсекційну ставиш на дно і міняєш.
По нормальному там 12В має бути.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26
Faceless написав:
Frant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?
Дивний перелік малих архітектурних форм для оцінки. Але, собачу будку - робив. З утепленням
Попередні дописувачі - Флаймен, Бетон і Вітальєн)))
Щодо них у мене були і є великі сумніви, у здатності щось зробити власними руками
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:33
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
як як. на флайборді.
дякувати богу, в якого я не вірю, люстри то не моє.
і взагалі, це була клініка зі спа-процедурами, а дивлюсь, переробили на хату.
це була хата бойка, бюджет реконструкції 90 млн гривень був. курс не помню. 28 наверное
ну 5 мільонів це ціна доступна. для середньостатистичної родини із 3 осіб повинно підійти.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:47
Frant написав:
Попередні дописувачі - Флаймен, Бетон і Вітальєн)))
Щодо них у мене були і є великі сумніви, у здатності щось зробити власними руками
я мавп дрессирую.
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