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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11721117221172311724
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Нада воду зливать :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:35

  UA написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?

вам в этом вопросе помогут специалисты с кабанчика всего от 3000

и вообще завязывайте тупой оффтоп, уровень кидстафа...
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:38

  UA написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?


Cтремянку трьохсекційну ставиш на дно і міняєш.
По нормальному там 12В має бути.
finuser521
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26

  Faceless написав:
Frant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?
Дивний перелік малих архітектурних форм для оцінки. Але, собачу будку - робив. З утепленням

Попередні дописувачі - Флаймен, Бетон і Вітальєн)))
Щодо них у мене були і є великі сумніви, у здатності щось зробити власними руками
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:33

  UA написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?

як як. на флайборді.
дякувати богу, в якого я не вірю, люстри то не моє.

і взагалі, це була клініка зі спа-процедурами, а дивлюсь, переробили на хату.
це була хата бойка, бюджет реконструкції 90 млн гривень був. курс не помню. 28 наверное
ну 5 мільонів це ціна доступна. для середньостатистичної родини із 3 осіб повинно підійти.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:47

  Frant написав:Попередні дописувачі - Флаймен, Бетон і Вітальєн)))
Щодо них у мене були і є великі сумніви, у здатності щось зробити власними руками
я мавп дрессирую.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11721117221172311724
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