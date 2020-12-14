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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11722117231172411725
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:17

  cherchiltank написав:
  smdtranz написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно



копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.

Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)

в чем проблема? это что много?)
выручка макдональдса за 2023 составляет 12.9 млрд, можете сами разделить на кол-во заведений и дней) а потом вспомнить, что часть из них существенно выше среднего дают
smdtranz
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