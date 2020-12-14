|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:34
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Нада воду зливать
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34722
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 7966 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:35
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
вам в этом вопросе помогут специалисты с кабанчика всего от 3000
и вообще завязывайте тупой оффтоп, уровень кидстафа...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13593
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:38
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
Cтремянку трьохсекційну ставиш на дно і міняєш.
По нормальному там 12В має бути.
-
finuser521
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 29.06.22
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26
Faceless написав:
Frant написав:Цікаво, 3 дописувачів - за своє життя, всі разом, своїми руками - чи зробили хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку?
Дивний перелік малих архітектурних форм для оцінки. Але, собачу будку - робив. З утепленням
Попередні дописувачі - Флаймен, Бетон і Вітальєн)))
Щодо них у мене були і є великі сумніви, у здатності щось зробити власними руками
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23801
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1656 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:33
UA написав:
Технагляд скажи, як лампочки в люстрі над басейном міняти?
як як. на флайборді.
дякувати богу, в якого я не вірю, люстри то не моє.
і взагалі, це була клініка зі спа-процедурами, а дивлюсь, переробили на хату.
це була хата бойка, бюджет реконструкції 90 млн гривень був. курс не помню. 28 наверное
ну 5 мільонів це ціна доступна. для середньостатистичної родини із 3 осіб повинно підійти.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2199
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:31
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2610 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 08:26
kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2199
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:17
cherchiltank написав: smdtranz написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
в чем проблема? это что много?)
выручка макдональдса за 2023 составляет 12.9 млрд, можете сами разделить на кол-во заведений и дней) а потом вспомнить, что часть из них существенно выше среднего дают
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:09
Бетон написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42834
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:18
Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24764
|16525795
|
|
|1347
|5430764
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|38365
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|