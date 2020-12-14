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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:35
Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Критичний недолік панельки - при влученні ракети/дрона чи вибуху розсипається цілий під'їзд
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45
airmax78 написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.
Прийшла черга шикарних київських історій, віденські стоять на паузі до 2038-го?)))
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45
Клиент_ написав:
Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.
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