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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45
Клиент_ написав:
Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.
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airmax78
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:59
airmax78 написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
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UA
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:28
UA написав:
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
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