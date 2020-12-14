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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45
Клиент_ написав:
Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.
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airmax78
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:59
airmax78 написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
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UA
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:28
UA написав:
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
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kyk
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:37
kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Добре! Як я і казав, що почали купувати елітку і по непоганим цінам. Зараз набіжуть соли та черчилі і будуть казати про рилів і котлованів.
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Pir1
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:53
kyk написав: UA написав:
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
Це UA натякає на незрілість 99% покупців київської/української нерухомості.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15
Faceless написав:
Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Критичний недолік панельки - при влученні ракети/дрона чи вибуху розсипається цілий під'їзд
cкільки вже таких уражених панельок по місту
після косметичного ремонту стоять як новенькі
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:16
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
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Бетон
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:38
Pir1 написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Добре! Як я і казав, що почали купувати елітку і по непоганим цінам. Зараз набіжуть соли та черчилі і будуть казати про рилів і котлованів.
"Почали купляти"?
Насправді, невідомо, яка швидість продажів.
Одна квартира за тиждень, за місяць чи за квартал?
Знову ж, курс гривни поки що несправжній.
Справжній буде, коли ЄС, Америка і Японія перестануть давати на шару гроші українським чиновничкам. Коли відкриють кордони з ЄС, і курс гривни буде 100 за долар, і звідси виїде ще декілька млн. чоловік, тому що пересічному на зарплати 100-300 дол/міс звести кінці проблематично.
П.С. Я недавно розмовляв з публікою, яка виїхала звідси на початку 2022 в Німеччину.
Всі вчать мову, назад ніхто не хоче, на українські зарплати. Німеччина подобається - там дбають про людей.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:38
Бетон написав:
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:49
airmax78 написав: Бетон написав:
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
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