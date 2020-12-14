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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11722117231172411725
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45

  Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.

Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:59

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2

Ого блин

Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.

Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:28

  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:37

  kingkongovets написав:світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2

Добре! Як я і казав, що почали купувати елітку і по непоганим цінам. Зараз набіжуть соли та черчилі і будуть казати про рилів і котлованів.
Pir1
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:53

  kyk написав:
  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?

Це UA натякає на незрілість 99% покупців київської/української нерухомості.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15

  Faceless написав:
Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Критичний недолік панельки - при влученні ракети/дрона чи вибуху розсипається цілий під'їзд


cкільки вже таких уражених панельок по місту
після косметичного ремонту стоять як новенькі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:38

  Pir1 написав:
  kingkongovets написав:світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2

Добре! Як я і казав, що почали купувати елітку і по непоганим цінам. Зараз набіжуть соли та черчилі і будуть казати про рилів і котлованів.

"Почали купляти"?
Насправді, невідомо, яка швидість продажів.

Одна квартира за тиждень, за місяць чи за квартал?

Знову ж, курс гривни поки що несправжній.

Справжній буде, коли ЄС, Америка і Японія перестануть давати на шару гроші українським чиновничкам. Коли відкриють кордони з ЄС, і курс гривни буде 100 за долар, і звідси виїде ще декілька млн. чоловік, тому що пересічному на зарплати 100-300 дол/міс звести кінці проблематично. :mrgreen:

П.С. Я недавно розмовляв з публікою, яка виїхала звідси на початку 2022 в Німеччину.
Всі вчать мову, назад ніхто не хоче, на українські зарплати. Німеччина подобається - там дбають про людей.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:38

  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:49

  airmax78 написав:
  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.

выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
vitaliiangel
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