RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11723117241172511726>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:45

  Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.

Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.
airmax78
 
Повідомлень: 42836
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:59

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2

Ого блин

Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.

Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
UA
 
Повідомлень: 8049
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:28

  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
kyk
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 24.01.12
Подякував: 174 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:37

  kingkongovets написав:світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2

Добре! Як я і казав, що почали купувати елітку і по непоганим цінам. Зараз набіжуть соли та черчилі і будуть казати про рилів і котлованів.
Pir1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 02.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:53

  kyk написав:
  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?

Це UA натякає на незрілість 99% покупців київської/української нерухомості.
airmax78
 
Повідомлень: 42836
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15

  Faceless написав:
Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.
Критичний недолік панельки - при влученні ракети/дрона чи вибуху розсипається цілий під'їзд


cкільки вже таких уражених панельок по місту
після косметичного ремонту стоять як новенькі
fox767676
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:38

  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
airmax78
 
Повідомлень: 42836
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:49

  airmax78 написав:
  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.

выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22739
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:03

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:
  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.

выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"

всі ми переселенці звідкись.
я ж не написав "біженці". переселитись по своїй волі - це достойне нормальне рішення всього цивілізованного світу. тим більше люди готувались до цього матеріально. відкрити магазини, ще й добитись успіху - респект.
американці, взагалі, їздять по країні без кінця і будують з палок та картону на пару років.

зазвичай, ті хто кричить "я корінний киянин з соломянки", має занедбану дідівську розвалену хату
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11723117241172511726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2473, 2474, 2475
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24744 16526269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 13:20
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5430780
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 38603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.