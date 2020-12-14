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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:14
vitaliiangel написав: airmax78 написав: Бетон написав:
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
мабуть, пан бувший одесит, на трамваї їздить на роботу, вантажником в місцевий АТБ?
Копієчку до копієчки, щоб купити квартиру у віденському "хрущі"?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:26
Бетон написав:
зазвичай, ті хто кричить "я корінний киянин з соломянки", має занедбану дідівську розвалену хату
метко вы кое в кого камень швырнули
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:30
vitaliiangel написав: Бетон написав:
зазвичай, ті хто кричить "я корінний киянин з соломянки", має занедбану дідівську розвалену хату
метко вы кое в кого камень швырнули
якщо ця хата на участку 20 соток. то це круче ниж тетрисхол
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:34
smdtranz написав: cherchiltank написав: smdtranz написав:
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
в чем проблема? это что много?)
выручка макдональдса за 2023 составляет 12.9 млрд, можете сами разделить на кол-во заведений и дней) а потом вспомнить, что часть из них существенно выше среднего дают
чув макдональдс основний бізнес нерухомість, тобто вони в своєму, а не в оренді
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:23
Все за прогнозом:
"За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 3 квітня, на рівні 39,3236 грн/$, порівняно із 39,0749 грн/$ у вівторок."
Кажете, дорожай?
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