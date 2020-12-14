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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:34
smdtranz написав: cherchiltank написав: smdtranz написав:
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
в чем проблема? это что много?)
выручка макдональдса за 2023 составляет 12.9 млрд, можете сами разделить на кол-во заведений и дней) а потом вспомнить, что часть из них существенно выше среднего дают
чув макдональдс основний бізнес нерухомість, тобто вони в своєму, а не в оренді
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:43
Frant написав: vitaliiangel написав: airmax78 написав:
"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
мабуть, пан бувший одесит, на трамваї їздить на роботу, вантажником в місцевий АТБ?
Копієчку до копієчки, щоб купити квартиру у віденському "хрущі"?
Франт, дуже важко переїжджати з модних мопів у Києві до хруща у Відні. Навіть якщо хрущ відремонтований, енергоефективний і в ньому не живуть вільнолюди (тобто немає засклених балконів та кондерів на фасаді). Тому ніт, не мрію про хрущ у Відні, на роботу дістаюся рейковим транспортом, як заповів Флайман. Розмірковую над долученням до ЗСУ якщо а) Все затягнеться; б) Захід нас не полише і постачатиме зброю без безглуздих обмежень щодо її застосування.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:51
Вкотре спитаю - Вас не нудить, коли перечитуєте свій пост?
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