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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:34
smdtranz написав: cherchiltank написав: smdtranz написав:
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
Мільйон в день для ресторана?
У нас що Фрунзе розігнали?
Чи це перше квітня?)
в чем проблема? это что много?)
выручка макдональдса за 2023 составляет 12.9 млрд, можете сами разделить на кол-во заведений и дней) а потом вспомнить, что часть из них существенно выше среднего дают
чув макдональдс основний бізнес нерухомість, тобто вони в своєму, а не в оренді
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:43
Frant написав: vitaliiangel написав: airmax78 написав:
"Переселенці з Одеси" звучить жахливо. Там не все так погано.
выж тоже до широкомасштабной были переселенцем с Одессы. А теперь "Там не все так погано"
мабуть, пан бувший одесит, на трамваї їздить на роботу, вантажником в місцевий АТБ?
Копієчку до копієчки, щоб купити квартиру у віденському "хрущі"?
Франт, дуже важко переїжджати з модних мопів у Києві до хруща у Відні. Навіть якщо хрущ відремонтований, енергоефективний і в ньому не живуть вільнолюди (тобто немає засклених балконів та кондерів на фасаді). Тому ніт, не мрію про хрущ у Відні, на роботу дістаюся рейковим транспортом, як заповів Флайман. Розмірковую над долученням до ЗСУ якщо а) Все затягнеться; б) Захід нас не полише і постачатиме зброю без безглуздих обмежень щодо її застосування.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:51
Вкотре спитаю - Вас не нудить, коли перечитуєте свій пост?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 19:28
У сусідів з головою все добре?)
5 млн за будинок в Гостомель - розсмішили)
Той у кого є хоч би мільйон - в ту сторону дивитись не буде зараз)
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:00
airmax78 написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
світ реальних угод:
105м2 без ремонта в 2й черзі Тетріса по 4500$/м2
Ого блин
Я, звісно, зовсім не зрадо.п, але тут знімаю капелюха перед оптимізмом покупця.
Не було ніякого покупця - думаю без ремонтом 3500 реальна ціна
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:03
Бетон написав:
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
Ти б сказав по іншому
Заможні бізнесмени з Одеси придбали)
У більшості переселенців і пʼяти штук баксів нема)
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:01
kyk написав: UA написав:
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
Квартиру за 100 000 можна купувати навіть маючи на руках 80 000.
20 000 позичити. Якщо сімейні обставини кажуть що так треба.
А от квартиру 300 000 купувати маючи 300 000 всіх активів це якась першосортна дурість.
Маючи 1 000 000, помешкання для власного проживання має коштувати максимум 250 000 - 300 000.
Гроші даром не отримував, таке моє бачення фінансової дисципліни.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:05
cherchiltank написав: Бетон написав:
переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян
Ти б сказав по іншому
Заможні бізнесмени з Одеси придбали)
У більшості переселенців і пʼяти штук баксів нема)
Цікаво, а «33 поверх в Одесі» вони виїжджаючи за скільки продали?
Сьогодні катався і по квартирам, і по дуплексам. В ціновій категорії 100+ переселенці потроху беруть . В нижчих мабуть також беруть, я їх не дивився. Але все одно переважно (чи повністю) е-оселя.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:08
airmax78 написав: kyk написав: UA написав:
Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
Це UA натякає на незрілість 99% покупців київської/української нерухомості.
З тих хто тут постійно крутится, мало в кого квартира для власного проживання це всі їх активи.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:09
Такі будинки будуть продаватись з "ремонтом у подарунок".
Можливо, вже.
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