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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11724117251172611727
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:21

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:переселенці з Одеси, які відкрили в Києві декілька мясних магазів, нещодавно придбали 33 поверх в Манхеттен під оренду. 33 поверх бл.
рішення дорослих зрілих громадян

Ти б сказав по іншому
Заможні бізнесмени з Одеси придбали)
У більшості переселенців і пʼяти штук баксів нема)

Вони 2 роки живуть у знайомої знімаючи квартиру.
Гроші на квартиру вони заробили
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:27

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

У сусідів з головою все добре?)
5 млн за будинок в Гостомель - розсмішили)
Той у кого є хоч би мільйон - в ту сторону дивитись не буде зараз)

Це фактично Київ біля доту N480.
Там будинків менше мільйону доларів немає.
Рекомендую розібратися зі своєю головою

вот ещё соседи продают
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UDifJ.html

Доречі цей маєток https://maps.app.goo.gl/RP82LuMnhWPZe4Su8 в минолму році купили за 2,5 млн доларів, а наступний за ним https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... CcmC1.html
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:59

  gonchik74 написав:Вкотре спитаю - Вас не нудить, коли перечитуєте свій пост?

Мене нудить від постів тільки на одній гілці на цьому форумі: Еміграція та заробітчанство (інші, крім цієї та еміграції, що правда, я не читаю взагалі).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:09

  UA написав:
  kyk написав:
  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?

Квартиру за 100 000 можна купувати навіть маючи на руках 80 000.
20 000 позичити. Якщо сімейні обставини кажуть що так треба.
А от квартиру 300 000 купувати маючи 300 000 всіх активів це якась першосортна дурість.
Маючи 1 000 000, помешкання для власного проживання має коштувати максимум 250 000 - 300 000.
Гроші даром не отримував, таке моє бачення фінансової дисципліни.

Цілком притомне бачення. Хоча і такі вкиди про 4.5к теж приємно читати. Одразу в своїй свідомості перетворюєшся з Буратіно на полі чудес в таланливого інвестора)
А про дачі по 3-5 млн то навіть і не смішно. Таке не сильно вкладається в концепцію «жити тут і зараз». Чомусь починаєш думати про масштаб корупції в країні.
Коробка за 1 млн симпатична, не спорю навіть, що туди могли стільки бабла закопати. Але судячи по зазеленілих сходах, стоїть воно в такому стані вже давно і ще довго стоятиме.
gonchik74
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