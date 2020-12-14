Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка. Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.
Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?
Квартиру за 100 000 можна купувати навіть маючи на руках 80 000. 20 000 позичити. Якщо сімейні обставини кажуть що так треба. А от квартиру 300 000 купувати маючи 300 000 всіх активів це якась першосортна дурість. Маючи 1 000 000, помешкання для власного проживання має коштувати максимум 250 000 - 300 000. Гроші даром не отримував, таке моє бачення фінансової дисципліни.
Цілком притомне бачення. Хоча і такі вкиди про 4.5к теж приємно читати. Одразу в своїй свідомості перетворюєшся з Буратіно на полі чудес в таланливого інвестора) А про дачі по 3-5 млн то навіть і не смішно. Таке не сильно вкладається в концепцію «жити тут і зараз». Чомусь починаєш думати про масштаб корупції в країні. Коробка за 1 млн симпатична, не спорю навіть, що туди могли стільки бабла закопати. Але судячи по зазеленілих сходах, стоїть воно в такому стані вже давно і ще довго стоятиме.