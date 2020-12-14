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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11725117261172711728
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 07:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

друга черга Трініті, яку обіцяють вже ось-ось ввести в експлуатацію

це південно-західна сторона
якої температури цей фасад буде досягати влітку?
виглядає все до речі дуже модно-стильно-молодьожно
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:15

  kingkongovets написав:друга черга Трініті, яку обіцяють вже ось-ось ввести в експлуатацію

це південно-західна сторона
якої температури цей фасад буде досягати влітку?

Норм.
Включать всі квартири кондиціонери, і буде прохолодно.
У нас же надлишок дешевої електроенергії.
За часів президента Зеленського була введена в експлуатацію найбільша в Європі атомна станція, ЗАЕС, яка нині працює на благо народа України.
Які ж вони молодці, які розумники, зелені єрмаки!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:36

  rjkz написав:
  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема


В канадской деревне?
У меня есть знакомый. Мелкий бизнесмен. Понтов, правда, на миллион.
Еще там бывший главный комуняка страны жил.

канадская немного дальше внизу. В болотах. Топит её дико.
А это прямо от комуниста симоненка мимо гереги
Бетон
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