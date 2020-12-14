друга черга Трініті, яку обіцяють вже ось-ось ввести в експлуатацію
це південно-західна сторона
якої температури цей фасад буде досягати влітку?
виглядає все до речі дуже модно-стильно-молодьожно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 07:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
друга черга Трініті, яку обіцяють вже ось-ось ввести в експлуатацію
це південно-західна сторона
якої температури цей фасад буде досягати влітку?
виглядає все до речі дуже модно-стильно-молодьожно
Додано: Сер 03 кві, 2024 08:15
Норм.
Включать всі квартири кондиціонери, і буде прохолодно.
У нас же надлишок дешевої електроенергії.
За часів президента Зеленського була введена в експлуатацію найбільша в Європі атомна станція, ЗАЕС, яка нині працює на благо народа України.
Які ж вони молодці, які розумники, зелені єрмаки!
Додано: Сер 03 кві, 2024 08:36
канадская немного дальше внизу. В болотах. Топит её дико.
А это прямо от комуниста симоненка мимо гереги
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