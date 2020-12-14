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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11725117261172711728>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:27

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200

У сусідів з головою все добре?)
5 млн за будинок в Гостомель - розсмішили)
Той у кого є хоч би мільйон - в ту сторону дивитись не буде зараз)

Це фактично Київ біля доту N480.
Там будинків менше мільйону доларів немає.
Рекомендую розібратися зі своєю головою

вот ещё соседи продают
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UDifJ.html

Доречі цей маєток https://maps.app.goo.gl/RP82LuMnhWPZe4Su8 в минолму році купили за 2,5 млн доларів, а наступний за ним https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... CcmC1.html
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:09

  UA написав:
  kyk написав:
  UA написав:Якщо в людини активів від 10 млн. доларів то нормальна покупка.
Якщо це купила людина зі статком в 1-2 млн. то це якесь незріле емоційне рішення.

Може для себе? Чи, за вашою логікою, квартиру за 100 тисяч доларів можна купувати, лише маючи активи від 2 млн?

Квартиру за 100 000 можна купувати навіть маючи на руках 80 000.
20 000 позичити. Якщо сімейні обставини кажуть що так треба.
А от квартиру 300 000 купувати маючи 300 000 всіх активів це якась першосортна дурість.
Маючи 1 000 000, помешкання для власного проживання має коштувати максимум 250 000 - 300 000.
Гроші даром не отримував, таке моє бачення фінансової дисципліни.

Цілком притомне бачення. Хоча і такі вкиди про 4.5к теж приємно читати. Одразу в своїй свідомості перетворюєшся з Буратіно на полі чудес в таланливого інвестора)
А про дачі по 3-5 млн то навіть і не смішно. Таке не сильно вкладається в концепцію «жити тут і зараз». Чомусь починаєш думати про масштаб корупції в країні.
Коробка за 1 млн симпатична, не спорю навіть, що туди могли стільки бабла закопати. Але судячи по зазеленілих сходах, стоїть воно в такому стані вже давно і ще довго стоятиме.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 05:30

  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200


Я дико извиняюсь за офтоп, но за 5 зеленых лимонов можно купить действительно хороший дом в действительно хорошем районе НЙ. Да еще и с частной охраной района помимо полиции.

Даже в 3-х минутах от пляжа Атлантического океана.
Вот абсолютно новый дом, только достроили всего 4 с небольшим лимона:
https://www.trulia.com/home/4180-ocean- ... l-mediaTab

Вот там-же за 2 с половиной новый тоже (ремонт не на вкус венского эстетеа)
https://www.trulia.com/home/232-beaumon ... l-mediaTab
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 05:38

  airmax78 написав:
  Клиент_ написав:Вітаю, шановні експерти ринку нерухомості!
Розглядаємо для себе двушку в АППС-люкс, в будинку 2009 року.
Чи є в цій серії будинків критичні недоліки, або навпаки, переваги?
Як звукоізоляція в порівнянні з типовими панельками?
Дякую.

Якщо йдеться про АППС-люкс в таємному парадизі rjkz, то там недоліків немає - суцільні переваги.


Вот только не надо завидовать, а если и делать это, то молча.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 05:49

  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема


В канадской деревне?
У меня есть знакомый. Мелкий бизнесмен. Понтов, правда, на миллион.
Еще там бывший главный комуняка страны жил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 07:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

друга черга Трініті, яку обіцяють вже ось-ось ввести в експлуатацію

це південно-західна сторона
якої температури цей фасад буде досягати влітку?
виглядає все до речі дуже модно-стильно-молодьожно
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:36

  rjkz написав:
  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема


В канадской деревне?
У меня есть знакомый. Мелкий бизнесмен. Понтов, правда, на миллион.
Еще там бывший главный комуняка страны жил.

канадская немного дальше внизу. В болотах. Топит её дико.
А это прямо от комуниста симоненка мимо гереги
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:19

  Бетон написав:Це фактично Київ біля доту N480.
Там будинків менше мільйону доларів немає.
Рекомендую розібратися зі своєю головою

вот ещё соседи продают
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UDifJ.html

Доречі цей маєток https://maps.app.goo.gl/RP82LuMnhWPZe4Su8 в минолму році купили за 2,5 млн доларів, а наступний за ним https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... CcmC1.html


Та хоч за 100 мільйонів - проблема одна - кому воно потрібно? Хто купить? І для чого?
Нерухомість за мільйон плюс передбачає відповідне середовище а не країну у війні, розбомблену генерацію та масову мобілізацію)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:21

  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема

Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)
cherchiltank
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