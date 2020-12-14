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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 10:23
Не розумієте ви нічого в розкоші проживання в воюючій країні серед купи дач пересічних які палять траву по півроку та кидають пакунки зі сміттям вздовж дороги)
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:31
Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:07
cherchiltank написав:
Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
тут за откровенные мысли банят
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Олежан
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:09
cherchiltank написав:
Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
Всі фактори працюють на дешевій.
Жодного - на дорожай!
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Frant
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11
cherchiltank написав: Бетон написав:
то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема
Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)
Нова влада там буде жити.
Старі власники - або за кордон, або в "хрущі" і чистити чоботи новій владі.
Так завжди було і буде.
Раз придурки не змогли урізати свої апетити - втратять все.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 кві, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11
cherchiltank написав: Бетон написав:
то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема
Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)
Не зрозумів цей допис. Куди йдуть корупціонери? На пенсію? Так нові ж зʼявляються.
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Hotab
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