RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11725117261172711728
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:23

  rjkz написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200


Я дико извиняюсь за офтоп, но за 5 зеленых лимонов можно купить действительно хороший дом в действительно хорошем районе НЙ. Да еще и с частной охраной района помимо полиции.

Даже в 3-х минутах от пляжа Атлантического океана.
Вот абсолютно новый дом, только достроили всего 4 с небольшим лимона:
https://www.trulia.com/home/4180-ocean- ... l-mediaTab

Вот там-же за 2 с половиной новый тоже (ремонт не на вкус венского эстетеа)
https://www.trulia.com/home/232-beaumon ... l-mediaTab

Не розумієте ви нічого в розкоші проживання в воюючій країні серед купи дач пересічних які палять траву по півроку та кидають пакунки зі сміттям вздовж дороги)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:07

  cherchiltank написав:Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)


тут за откровенные мысли банят
Олежан
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:09

  cherchiltank написав:Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)

Всі фактори працюють на дешевій.
Жодного - на дорожай!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23801
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема

Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)

Нова влада там буде жити.
Старі власники - або за кордон, або в "хрущі" і чистити чоботи новій владі.
Так завжди було і буде.

Раз придурки не змогли урізати свої апетити - втратять все.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 кві, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23801
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема

Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)

Не зрозумів цей допис. Куди йдуть корупціонери? На пенсію? Так нові ж зʼявляються.
Hotab
 
Повідомлень: 11580
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 11725117261172711728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2473, 2474, 2475
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24744 16527190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 13:20
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5430847
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 39076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (858)
03.04.2024 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.