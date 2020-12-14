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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 10:23
Не розумієте ви нічого в розкоші проживання в воюючій країні серед купи дач пересічних які палять траву по півроку та кидають пакунки зі сміттям вздовж дороги)
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:31
Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11
cherchiltank написав: Бетон написав:
то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема
Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)
Не зрозумів цей допис. Куди йдуть корупціонери? На пенсію? Так нові ж зʼявляються. Чи корупцію подолали вже?
Тут розмова про те, що краще в НЙ будинок за ці гроші. А де в НЙ брати гроші на життя і утримання? Це тут заносять, а там де брати?
Всі фактори працюють на дешевій.
Жодного - на дорожай!
Не знаю як на «дорожчай», але на утримання ціни зараз працює е-оселя і переселенці. Скільки з них людей з грошима - Хз. Але на Харкові і частково Одесі люди з грошима поступово поставлять хрест (вже ставлять) , І повезуть ці гроші кудись. Київ в їх системі вибору буде першим. Я катаюсь по обʼєктахм, спілкуюсь з відділами продажів. І це є зараз. Якби не було - вже б летіли камнем вниз. Може ще полетимо, Хз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:17
cherchiltank написав:
Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
там мало ресурсу, і це не гравці КРЖН в даний момент (ні іпотеки, ні доходу), тому не зараз, а років через 10
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flyman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:28
Більшість корупціонерів яких знаю - вже закордоном, ті які сидять на потоках зараз теж працюють не на маєтки під Києвом а на маєтки в Хорватії, Італії Польщі Франції) діти звісно теж за кордоном. Тому дорога нерухомість якої в Україні багато має мало потенційних покупців. На додачу це не квартира яку закрив і сидиш чекаєш, приватний будинок з ландшафтним дизайном потребує утримання грошового - як на опалення так і на ремонт так і на сам участок - опалення поки по смішним цінам але так не буде завжди
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:32
Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
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Бетон
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:35
Бетон написав:
Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
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cherchiltank
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:39
cherchiltank написав: Бетон написав:
Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
і одеситам.
наскільки в Одесі ціни впали - ти в курсі?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 кві, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:47
Frant написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
і одеситам.
наскільки в Одесі ціни впали - ти в курсі?
за скико в одеси можно купити апартаменти 60-80 метров с видом на море (аля первая линия)?
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Олежан
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:48
cherchiltank написав: Бетон написав:
Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге
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