RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11726117271172811729>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:23

  rjkz написав:
  Бетон написав:Мои бывшие соседи по даче.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... SuimL.html

Этот комплекс под спа технадзорил
Хорошо участки здесь продаются. Дача ушла в самый разгар войны.
Может ещё один дом запилить да продать тыщ за 200


Я дико извиняюсь за офтоп, но за 5 зеленых лимонов можно купить действительно хороший дом в действительно хорошем районе НЙ. Да еще и с частной охраной района помимо полиции.

Даже в 3-х минутах от пляжа Атлантического океана.
Вот абсолютно новый дом, только достроили всего 4 с небольшим лимона:
https://www.trulia.com/home/4180-ocean- ... l-mediaTab

Вот там-же за 2 с половиной новый тоже (ремонт не на вкус венского эстетеа)
https://www.trulia.com/home/232-beaumon ... l-mediaTab

Не розумієте ви нічого в розкоші проживання в воюючій країні серед купи дач пересічних які палять траву по півроку та кидають пакунки зі сміттям вздовж дороги)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:то не дачі, то будинки цілорічного проживання. там живуть виключно прокурори, судді, спецоргани. величезний папуга, який щось розповідає з клітки, коли проходиш мимо в ліс. звичайних смертних, як я зі своєю дачею за 120 куе там нема

Ну ось проблема в тім що всі ці прокурори судді депутати та високопосадовці тихенько йдуть в ліс з України) а на будованого іми багато) хто будуть нові власники? Військові з є оселею?)

Не зрозумів цей допис. Куди йдуть корупціонери? На пенсію? Так нові ж зʼявляються. Чи корупцію подолали вже?
Тут розмова про те, що краще в НЙ будинок за ці гроші. А де в НЙ брати гроші на життя і утримання? Це тут заносять, а там де брати?

Всі фактори працюють на дешевій.
Жодного - на дорожай!


Не знаю як на «дорожчай», але на утримання ціни зараз працює е-оселя і переселенці. Скільки з них людей з грошима - Хз. Але на Харкові і частково Одесі люди з грошима поступово поставлять хрест (вже ставлять) , І повезуть ці гроші кудись. Київ в їх системі вибору буде першим. Я катаюсь по обʼєктахм, спілкуюсь з відділами продажів. І це є зараз. Якби не було - вже б летіли камнем вниз. Може ще полетимо, Хз.
Hotab
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 15.02.09
Подякував: 635 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:17

  cherchiltank написав:Чи вплине на нерухомість зниження віку мобілізації до 25 років (президент підписав) думаю доречі це не останнє зниження та обовʼязкова військова підготовка з 18 до 25?)
Що думають пані та панове?)

там мало ресурсу, і це не гравці КРЖН в даний момент (ні іпотеки, ні доходу), тому не зараз, а років через 10
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34569
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Більшість корупціонерів яких знаю - вже закордоном, ті які сидять на потоках зараз теж працюють не на маєтки під Києвом а на маєтки в Хорватії, Італії Польщі Франції) діти звісно теж за кордоном. Тому дорога нерухомість якої в Україні багато має мало потенційних покупців. На додачу це не квартира яку закрив і сидиш чекаєш, приватний будинок з ландшафтним дизайном потребує утримання грошового - як на опалення так і на ремонт так і на сам участок - опалення поки по смішним цінам але так не буде завжди
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:35

  Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах

Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:39

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах

Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам

і одеситам.
наскільки в Одесі ціни впали - ти в курсі?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 кві, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23802
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:47

  Frant написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах

Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам

і одеситам.
наскільки в Одесі ціни впали - ти в курсі?


за скико в одеси можно купити апартаменти 60-80 метров с видом на море (аля первая линия)?
Олежан
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:48

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах

Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам

В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 17.12.22
Подякував: 82 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11726117271172811729>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2473, 2474, 2475
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24744 16527254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 13:20
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5430848
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 39076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6010)
03.04.2024 12:56
ТАСКОМБАНК (2895)
03.04.2024 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.