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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11726117271172811729
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:57

  Frant написав:
  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна

З 2014 по 2017 ціни КРЖН в доларах обвалились в 1.5 рази.

Поки що ціни тримаються за рахунок штучного стримання курсу гривни. :mrgreen:

Квартири на Борщагівці в 2015..16 рр 1к 40м2 мы продавали по 35 куе.
На династії 2к: 65 м2 120...135
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:00

  rjkz написав:
В канадской деревне?
У меня есть знакомый. Мелкий бизнесмен. Понтов, правда, на миллион.
Еще там бывший главный комуняка страны жил.

Красный Саймон його називали його донецькі хозяіни :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:06

  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна.

За 2014-2017 ціни КРЖН впали в 1.5 рази в доларах.
З 2008 по 2017 - в 2 рази.
В курсі?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:20

  Бетон написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна

З 2014 по 2017 ціни КРЖН в доларах обвалились в 1.5 рази.

Поки що ціни тримаються за рахунок штучного стримання курсу гривни. :mrgreen:

Квартири на Борщагівці в 2015..16 рр 1к 40м2 мы продавали по 35 куе.
На династії 2к: 65 м2 120...135

Для довідки: Династію здали в 2018)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:44

  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге

Донецькі засівали грошима якраз до 2014.
З 2014 купляли відносно небагаті люди і здебільшого в передмістях Києва.
Феномен голосування Бучи - Ірпеня за опзж всі пам'ятають?
Так це біженці з 2014
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:56

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет.
Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут.
Тому такі ціни.
Тому воно продається.
Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах

Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам

В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге

Ну це не всі донеччани - в мене теж є знайомі міліонери що виїхали, більшість грошей навіть на халупу в селі хіба що мала
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:14

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна

З 2014 по 2017 ціни КРЖН в доларах обвалились в 1.5 рази.

Поки що ціни тримаються за рахунок штучного стримання курсу гривни. :mrgreen:
Квартири на Борщагівці в 2015..16 рр 1к 40м2 мы продавали по 35 куе.
На династії 2к: 65 м2 120...135

Для довідки: Династію здали в 2018)


Роки були вказані по Борщагівці
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 00:55

  UA написав:
  Бетон написав:В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге

Донецькі засівали грошима якраз до 2014.
З 2014 купляли відносно небагаті люди і здебільшого в передмістях Києва.
Феномен голосування Бучи - Ірпеня за опзж всі пам'ятають?
Так це біженці з 2014

Zвіздешь
lejko_vit
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