Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Або в країні надлишок мільонерів як в США, або є іпотека 2% як в Європі. Або крадуть бюджет. Всі ці чиновники і їх нащадки нікуди ніколи не виїдуть. Вони приречені назавжди тратити свої мільони доларів тут. Тому такі ціни. Тому воно продається. Тому ви всі невиїздні. Бо хто за них буде сапать траву на газонах
Розкажи про це донеччанам після 2014 а зараз харківʼянам
В 2014..17 донетчани скуповували в Києві все що можна. Я побудував для них навіть будинок на 72 квартири на соф. Борщагівці. І дешеве і дороге
Ну це не всі донеччани - в мене теж є знайомі міліонери що виїхали, більшість грошей навіть на халупу в селі хіба що мала
Вибачаюсь за продовження офтопу, але наскільки я пам'ятаю(родичі неподалік мали будинок) то хата Симоненка, котрий головний комуніст і вона насправді не продавалася а переоформлена на його сина, щоб часом не конфіскували. Отакий там контингент. А саме місце "канадського селища" так собі-більшість будинків побудавано на торфовищах річки Ірпінь і той торф літом горів не рідко, задимлюючи все навкруги. Ліс поруч нещадно вирізають та захаращують сміттям. Один плюс-Київ поряд.