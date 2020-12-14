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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:14
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами.
Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім.
Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
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