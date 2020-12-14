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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:14
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Ірина_
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Додано: Чет 04 кві, 2024 13:20
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами.
Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім.
Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
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Hotab
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:34
Hotab написав:
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами.
Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім.
Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі.
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів.
Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер.
Без завдатку не обійтись.
Звідки ризики для покупця втратити завдаток.
Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
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UA
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:38
UA написав: Hotab написав:
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами.
Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім.
Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі.
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів.
Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер.
Без завдатку не обійтись.
Звідки ризики для покупця втратити завдаток.
Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
А що не можна отримати спочатку "попереднє рішення" комітету відносно спроможності іпотечника, потім вибрати об"єкт, і в решті-решт отримати "кінцеве рішення"?
Якщо кінцеве рішення "відмовити", то це буде з причини об"єкта продавана, і той повертатиме завдаток, бо "некондиція"
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flyman
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:41
flyman написав: UA написав: Hotab написав:
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами.
Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім.
Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі.
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів.
Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер.
Без завдатку не обійтись.
Звідки ризики для покупця втратити завдаток.
Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
А що не можна отримати спочатку "попереднє рішення" комітету відносно спроможності іпотечника, потім вибрати об"єкт, і в решті-решт отримати "кінцеве рішення"?
Якщо кінцеве рішення "відмовити", то це буде з причини об"єкта продавана, і той повертатиме завдаток, бо "некондиція"
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів
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UA
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:42
UA написав:
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі.
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів.
.
У міністрів, замміністрів, директорів і заступників директорів різних установ (приватних і державних) гуманітарного профілю - у багатьох, рівень освіти приблизно такий самий.
Я змушений спілкуватись з цією публікою, досить регулярно. Грусть-пєчаль...
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