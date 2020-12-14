Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами. Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім. Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Hotab написав:Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами. Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім. Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі. Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів. Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер. Без завдатку не обійтись. Звідки ризики для покупця втратити завдаток. Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
Hotab написав:Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами. Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім. Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі. Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів. Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер. Без завдатку не обійтись. Звідки ризики для покупця втратити завдаток. Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
А що не можна отримати спочатку "попереднє рішення" комітету відносно спроможності іпотечника, потім вибрати об"єкт, і в решті-решт отримати "кінцеве рішення"? Якщо кінцеве рішення "відмовити", то це буде з причини об"єкта продавана, і той повертатиме завдаток, бо "некондиція"
Hotab написав:Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами. Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім. Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит.
Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі. Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів. Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер. Без завдатку не обійтись. Звідки ризики для покупця втратити завдаток. Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
А що не можна отримати спочатку "попереднє рішення" комітету відносно спроможності іпотечника, потім вибрати об"єкт, і в решті-решт отримати "кінцеве рішення"? Якщо кінцеве рішення "відмовити", то це буде з причини об"єкта продавана, і той повертатиме завдаток, бо "некондиція"
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів
UA написав:Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі. Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів. .
У міністрів, замміністрів, директорів і заступників директорів різних установ (приватних і державних) гуманітарного профілю - у багатьох, рівень освіти приблизно такий самий. Я змушений спілкуватись з цією публікою, досить регулярно. Грусть-пєчаль...
Вибачаюсь за продовження офтопу, але наскільки я пам'ятаю(родичі неподалік мали будинок) то хата Симоненка, котрий головний комуніст і вона насправді не продавалася а переоформлена на його сина, щоб часом не конфіскували. Отакий там контингент. А саме місце "канадського селища" так собі-більшість будинків побудавано на торфовищах річки Ірпінь і той торф літом горів не рідко, задимлюючи все навкруги. Ліс поруч нещадно вирізають та захаращують сміттям. Один плюс-Київ поряд.
Канадская деревня никакого отношения к пуще лесной (дача симоненка и по прямой) которая расположена в парке, почему-то, под юрисдикцией голосевевского района (это написано на таблице перед парка), не имеет. Канадская деревня расположена на отметке на минус 15 метров и представляет собой пойму реки потенциально подтопляемую. Это неликвид
Hotab написав:Зі слів тих, хто займається продажами. Включно з ріелторами. Бажаючих багато. Банк дає попередні апрувели. Але ще є якась комісія, яка місяцями розглядає справи і дозволяє далеко не всім. Ще є нюанси з податками. Часто будують звичайні фізичні особи на продаж. Особливо будинки, дуплекси, Вони можуть по е-оселі продати лише спочатку оформивши на себе. Але тут виникає податок при перепродажу. Який звісно вони кладуть на пркупана, причому по повній вартості, бо це ж кредит. Гарантійним листам банку не слід довіряти взагалі. Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів. Кредитний комітет може завернути, щоб там не обіцяв менеджер. Без завдатку не обійтись. Звідки ризики для покупця втратити завдаток. Раджу домовлятися на минимальный завдаток та мати запас платоспроможності на випадок додаткових вимог кредитного комітету.
А що не можна отримати спочатку "попереднє рішення" комітету відносно спроможності іпотечника, потім вибрати об"єкт, і в решті-решт отримати "кінцеве рішення"? Якщо кінцеве рішення "відмовити", то це буде з причини об"єкта продавана, і той повертатиме завдаток, бо "некондиція"
Рівень менеджерів банків не на багато вищій, ніж рівень тутешніх дописувачів
Манагеры банков, включая начальника отдела, могут петь в уши, что всё удивительно прекрасно вам всё дадут. А потом приходит где-то дядя и на комиссии болт тебе с маслом. Они вообще не знают что там их менеджеры плетут. Кстати, в Европе ещё хуже. Там менеджеры и операторы колл центров по уровню решения проблемы ниже ботов. Мне в Варшаве нач отделения говорит, с кем вы говорите? Это бесполезно. Только письмо в центральное отделение и ответ через 10 дней - Мы тут весь персонал только на кнопочки нажимаем. Ну вы ж в Европу сами хотите, как и я раньше
Frant написав:Я змушений спілкуватись з цією публікою, досить регулярно. Грусть-пєчаль...
не надо с ними общаться, прогоняй эти голоса
Придурки-недоуки, твого рівня, вже 33 роки керують державою. Результат добре всім відомий. Навіть на КРЖН.
А що, війна вже закінчилась? Дерибан по повній: "Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 26 березня оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн."