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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 17:31
Frant написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Я змушений спілкуватись з цією публікою, досить регулярно. Грусть-пєчаль...
не надо с ними общаться, прогоняй эти голоса
Придурки-недоуки, твого рівня, вже 33 роки керують державою. Результат добре всім відомий. Навіть на КРЖН.
А що, війна вже закінчилась? Дерибан по повній:
"Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 26 березня оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн."
Вони настільки тупі, що до них тільки через 2 роки дійшло, що на будівництві оборонних споруд можна вкрасти більше ніж на будівництві мостів та доріг. В ідеалі можна взагалі нічого не будувати, завезти декілька Камазів битого бетона і списати, що на місце свіже збудованого укриття за пару десят лямів впав 3 тонний ФАБ. 😏
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:44
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Додано: Чет 04 кві, 2024 18:36
rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya
Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
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