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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 17:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 04 кві, 2024 18:36
Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:21
Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.
До этого были десятки с разными стенами.
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:28
Бетон
Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38
что касается поперечной устойчивости конструкции в целом. при определённой длине и высоте, возникает, конечно, условие выхода из устойчивого положения, в силу небольшого объемного веса, но это легко обеспечивается закладными обоймами, которые сейчас присутствуют повсеместно, а также армированием.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38
Любителям бетонного дорожаю:
"💡 "Укренерго" запроваджує в шести областях графіки та обмежує споживання електроенергії з 18:20 до 22:00
Диспетчерський центр вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в таких областях:
🔸Дніпропетровській
🔸Донецькій
🔸Запорізькій
🔸Кіровоградській
🔸Полтавській
🔸Сумській
Як зазначається, обмеження застосовують через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - повідомили в Укренерго.
Також обмеження продовжують діяти на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
"Просимо споживати електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго""
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