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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11728117291173011731
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... mariupolya
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:36

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:21

  airmax78 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.

Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.

До этого были десятки с разными стенами.

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:28

Бетон

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38

  Hotab написав:Бетон

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))

что касается поперечной устойчивости конструкции в целом. при определённой длине и высоте, возникает, конечно, условие выхода из устойчивого положения, в силу небольшого объемного веса, но это легко обеспечивается закладными обоймами, которые сейчас присутствуют повсеместно, а также армированием.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38

Любителям бетонного дорожаю:
"💡 "Укренерго" запроваджує в шести областях графіки та обмежує споживання електроенергії з 18:20 до 22:00

Диспетчерський центр вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в таких областях:

🔸Дніпропетровській
🔸Донецькій
🔸Запорізькій
🔸Кіровоградській
🔸Полтавській
🔸Сумській

Як зазначається, обмеження застосовують через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - повідомили в Укренерго.

Також обмеження продовжують діяти на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

"Просимо споживати електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго""
Frant
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