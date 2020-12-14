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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:21
airmax78 написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya
Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.
До этого были десятки с разными стенами.
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
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Додано: Чет 04 кві, 2024 19:28
Бетон
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))
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Hotab
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Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38
Hotab написав:Бетон
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))
что касается поперечной устойчивости конструкции в целом. при определённой длине и высоте, возникает, конечно, условие выхода из устойчивого положения, в силу небольшого объемного веса, но это легко обеспечивается закладными обоймами, которые сейчас присутствуют повсеместно, а также армированием.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 21:26
Бетон написав:
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
какой у них срок службы? сверлишь отверстие небольшим сверлом, откалывается кусок с ладонь. Наверное удобно резать в стенах окна и проёмы.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:16
Бетон написав: airmax78 написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya
Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.
До этого были десятки с разными стенами.
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
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serg1974
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Додано: Чет 04 кві, 2024 22:21
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
какой у них срок службы? сверлишь отверстие небольшим сверлом, откалывается кусок с ладонь. Наверное удобно резать в стенах окна и проёмы.
Есть 10 летние здания без отделки.
И всё нормально.
Я сам интуитивно долго не принимал такой непрочный материал. Потом на объекте 3 года валялся рядом кирпич и газоблок. Кирпич развалился после первой зимы.
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Бетон
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