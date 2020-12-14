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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11728117291173011731
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:21

  airmax78 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.

Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.

До этого были десятки с разными стенами.

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:28

Бетон

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38

  Hotab написав:Бетон

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))

что касается поперечной устойчивости конструкции в целом. при определённой длине и высоте, возникает, конечно, условие выхода из устойчивого положения, в силу небольшого объемного веса, но это легко обеспечивается закладными обоймами, которые сейчас присутствуют повсеместно, а также армированием.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:26

  Бетон написав:Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
какой у них срок службы? сверлишь отверстие небольшим сверлом, откалывается кусок с ладонь. Наверное удобно резать в стенах окна и проёмы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:16

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.

Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.

До этого были десятки с разными стенами.

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:21

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде
какой у них срок службы? сверлишь отверстие небольшим сверлом, откалывается кусок с ладонь. Наверное удобно резать в стенах окна и проёмы.

Есть 10 летние здания без отделки.
И всё нормально.
Я сам интуитивно долго не принимал такой непрочный материал. Потом на объекте 3 года валялся рядом кирпич и газоблок. Кирпич развалился после первой зимы.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:29

  serg1974 написав:
  Бетон написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.
Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.
Люблю Бетон.
Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.
Кароч, люблю сталь.
Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.
Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.

До этого были десятки с разными стенами.

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены

Нет не тактильное. А реальные расходы на отопление и скорость нагрева комнат.

Имеет прямое отношение к теплопередаче. Потому что все берут идеальные условия, забывая что керамика и стена из неё дае больше разницы, швы состоят из раствора, который нефигово промерзнает. Откосы в керамике- беда. Места под окнами.
Также я делал собственные опыты по водопоглощению.

Утепление стен одинаково- 100 мм минваты.
И для статистики я беру не 4 квартиры. А десятки домов и квартир.

Мне не нравится прочность газоблоков, мне хвалить его не упало, но никто не строит дома из стали. А распределения любой нагрузки в малоэтажном строительве на единицу площади хватает с очень большим запасом
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про оштукатуривание стен из кирпичей или керамика вообще боль. К керамике ещё и не липнет нифига.

Крепёж? Для газоблоков я использую стальные ёлки в виде распоров. Керамика держит только первой стенкой.

Фигня это всё.

Ковальская вообще династию забабахали бетонными пустотелыми блоками, которые накапливая внутри конденсат, текут в стенах с верхних этажей.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:07

  Frant написав:Форум перетворився в збіговисько домашніх хом'ячків.
Бігають по клавіатурі, вибивають слова і речення.
Тільки беззмістовні)))

ты их реально видишь?!
  Бетон написав:Керамика держит только первой стенкой.
и как 1я стенка керамоблока (пару см) выдержит навесной кухонный шкаф, например?
  Бетон написав:Про оштукатуривание стен из кирпичей или керамика вообще боль. К керамике ещё и не липнет нифига.
акриловая штукатурка и МП-75 липнет ко всему.
vitaliiangel
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