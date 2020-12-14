Бетон написав:

rjkz написав: https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/nemetskie-kompanii-postavlyayut-rossii-gips-i-gazobloki-dlya-vosstanovleniya-mariupolya

Говноблок - зло и служит злу. Одно радует: обороняться в говноблочных домах невозможно. Так что серьезных уличных боев в Мариуполе при его освобождении не будет.Люблю кирпич. Только не тот, который сегодня "пекут", он за 2 цикла размерзается в труху, а клинкерный. На крайняк- керамический блок. Он прочный, но хрупкий.Люблю Бетон.Но ещё больше - железобетон. Они созданы друг для друга.Кароч, люблю сталь.Но стены из стали, почему-то, никто не строит 😅😅.Щас у меня две квартиры с керамическими блоками и две с газобетонными.До этого были десятки с разными стенами.Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде