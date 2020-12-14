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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11729117301173111732
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:00

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Так вот стены из "говноблочных" блоков самые тёплые. Везде


Ожидаемо ж. Только лучше его «на соседа» ни за что не ставить))

что касается поперечной устойчивости конструкции в целом. при определённой длине и высоте, возникает, конечно, условие выхода из устойчивого положения, в силу небольшого объемного веса, но это легко обеспечивается закладными обоймами, которые сейчас присутствуют повсеместно, а также армированием.

Набір беззмістовних фраз, написаним якимось недоуком.
Навіщо тут цей словесний понос?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:25

  Frant написав:Два спеціаліста-"будівельника", які за своє життя разом не зробили однієї собачої будки))))
ну извини. я ж не знал что встречу тебя. обязательно бы приготовил будку.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11729117301173111732
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