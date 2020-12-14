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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14
gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:39
Хім анкери з свірлінням без удару для запобігання руйнуванню стінок блоку. Гемор той іще.
Часто просто беруть дюбелі з розширенням, висить і висить.
Монтажники вікон від рехау все на хім анкери кріпили, наприклад.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:49
Hotab написав: gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
Ого! У мене стіна 40 см пінобетону+5 см пінопласту (не було клепки дати більше). Дюбель звичайний 200мм. Висть зовнішній блок 15 років. Нічого кримінального не бачу.
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