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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14
gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:39
Хім анкери з свірлінням без удару для запобігання руйнуванню стінок блоку. Гемор той іще.
Часто просто беруть дюбелі з розширенням, висить і висить.
Монтажники вікон від рехау все на хім анкери кріпили, наприклад.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:49
Hotab написав: gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
Ого! У мене стіна 40 см пінобетону+5 см пінопласту (не було клепки дати більше). Дюбель звичайний 200мм. Висть зовнішній блок 15 років. Нічого кримінального не бачу.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:07
gonchik74
40 см пінобетону+5 см пінопласту
По формулі цього більш ніж достатньо.
Інша справа, що по класиці там не ППС мав бути, а базальтова вата. Типу щоб блок не мав зайвої вологи, не втрачав свої теплоізоляційні якості і ото всьо.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:07
serg1974 написав:
В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:36
Hotab написав:gonchik74
40 см пінобетону+5 см пінопласту
По формулі цього більш ніж достатньо.
Інша справа, що по класиці там не ППС мав бути, а базальтова вата. Типу щоб блок не мав зайвої вологи, не втрачав свої теплоізоляційні якості і ото всьо.
В 2003-му це був новий матеріал. Рішення про поклейку пінопласту приймалось на підставі негативного досвіду друга, який наніс штукатрку прямо на піноблок і вона вся побухтіла. Мети додатково утеплювати не було. В хаті сухо. Вже два роки ніхто не зимує. Опалюю по мінімуму. Наче нічого.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:44
gonchik74
хаті сухо. Вже два роки ніхто не зимує.
Як нема людей, то мабуть і волога не потрапляє в блок
Так, дійсно, в ті роки технологічні карти справді рекомендували блок ззовні просто тонко штукатурити і наносити декоративку. Не знаю, чи змінив свої рекомендації той же Аерок.
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