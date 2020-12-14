|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14
gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11636
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:39
Хім анкери з свірлінням без удару для запобігання руйнуванню стінок блоку. Гемор той іще.
Часто просто беруть дюбелі з розширенням, висить і висить.
Монтажники вікон від рехау все на хім анкери кріпили, наприклад.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2230
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:49
Hotab написав: gonchik74 написав:
Не знаю, що у кого як липне. Керамоблок вся ЗУ, де він десятиліттями є чи не найпопулярнішим матеріалом зведення стін, штукатурить і зсередини, і до недавнього часу зовні без проблем. У мене будинок з піноблоку, у батьків з 2нф. Різниця в експлуатації є. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Зараз будую з 2нф товщина зовнішніх стін 380 (півтора блоки) під зовнішнє утеплення.
Як на практиці в керамоблок роблять отвір для підвісів зовнішнього блоку кондиціонера? Там до 50 кг, плюс можливий сніг зверху, плюс вібрація…
Я газобетон наскрізь свердлив (40 см) і шпильку з двох сторін закручував на шайбу/гайку. Всередині приміщення гайка утоплена в блок і заштукатурена заподліцо. Як з керамоблоком?
Ого! У мене стіна 40 см пінобетону+5 см пінопласту (не було клепки дати більше). Дюбель звичайний 200мм. Висть зовнішній блок 15 років. Нічого кримінального не бачу.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:07
gonchik74
40 см пінобетону+5 см пінопласту
По формулі цього більш ніж достатньо.
Інша справа, що по класиці там не ППС мав бути, а базальтова вата. Типу щоб блок не мав зайвої вологи, не втрачав свої теплоізоляційні якості і ото всьо.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11636
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:07
serg1974 написав:
В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8059
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2217 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:36
Hotab написав:gonchik74
40 см пінобетону+5 см пінопласту
По формулі цього більш ніж достатньо.
Інша справа, що по класиці там не ППС мав бути, а базальтова вата. Типу щоб блок не мав зайвої вологи, не втрачав свої теплоізоляційні якості і ото всьо.
В 2003-му це був новий матеріал. Рішення про поклейку пінопласту приймалось на підставі негативного досвіду друга, який наніс штукатрку прямо на піноблок і вона вся побухтіла. Мети додатково утеплювати не було. В хаті сухо. Вже два роки ніхто не зимує. Опалюю по мінімуму. Наче нічого.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:44
gonchik74
хаті сухо. Вже два роки ніхто не зимує.
Як нема людей, то мабуть і волога не потрапляє в блок
Так, дійсно, в ті роки технологічні карти справді рекомендували блок ззовні просто тонко штукатурити і наносити декоративку. Не знаю, чи змінив свої рекомендації той же Аерок.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11636
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:51
UA написав: serg1974 написав:
В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.
когда по ирпеню были прилёты стены из газоблока выносило как бумажные. Кирпичные оставались, но давали толстую трещину.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22785
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:36
vitaliiangel написав: UA написав: serg1974 написав:
В каждой из ваших четырех квартир наверняка присутствует наружное утепление. Которое нивелирует то минимальное отличие ( в пользу «блока») в сопротивлении теплопередачи между газобетоном и керамическим блоком или кирпичом. Скорее всего вы имели ввиду тактильное ощущение брлеее теплого газобетона по сравнению с керамикой. Это ощущение ничего общего не и имеет с сопротивлением теплопередачи всего пирога стены
Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.
когда по ирпеню были прилёты стены из газоблока выносило как бумажные. Кирпичные оставались, но давали толстую трещину.
Рекомендую посмотреть расположение железобетонных пилонов. На заполнение не полагаться - кирпич это или газоблок
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2230
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:42
Hotab написав:gonchik74
хаті сухо. Вже два роки ніхто не зимує.
Як нема людей, то мабуть і волога не потрапляє в блок
Так, дійсно, в ті роки технологічні карти справді рекомендували блок ззовні просто тонко штукатурити і наносити декоративку. Не знаю, чи змінив свої рекомендації той же Аерок.
Одно время на влажности и паропроницаемости шли бесконечные дебаты.
А сами в это время ставят увлажнители в комнаты. Потому что пересушено всё.
Проблема влажности возникает в первый год из-за наличия остаточной влажности при ремонте и строительстве
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2230
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Кочевник
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24744
|16528725
|
|
|1347
|5430994
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|39457
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|