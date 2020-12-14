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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11730117311173211733
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:58

В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури.
Вартість - $3 млн.
Фото
https://t.me/khreschatyk36/11193?single

vitaliiangel
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