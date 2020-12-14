Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури. Вартість - $3 млн. Фото https://t.me/khreschatyk36/11193?single