Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури. Вартість - $3 млн. Фото https://t.me/khreschatyk36/11193?single
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
Котельні на дровах чи на солярці? Чи на вугіллі? 40 кВт - це генератор розміром з легковий автомобіль. Про залізничний дизель-енергопоїзд біля кожного 25-поверховиго суперхруща, не хочеш нам розказати? Приїхати з Польщі в Одесу чи в Харків, чи в Запоріжжя, на пару тижнів - не плануєш? Щоб на власній шкірі,власними вушами почути, що таке війна?